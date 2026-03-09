Romina Power ha commentato pubblicamente la vicenda della famiglia nel bosco, attirando l’attenzione dei media nelle ultime settimane. La cantante ha dichiarato di conoscere la verità su quanto accaduto, affermando di sapere cosa succede realmente. La sua dichiarazione si aggiunge alle notizie che stanno facendo discutere l’intera vicenda, mantenendo il riserbo sulle proprie fonti e dettagli specifici.

Romina Power è intervenuta pubblicamente sulla vicenda della cosiddetta famiglia nel bosco, al centro dell’attenzione mediatica nelle ultime settimane. La cantante ha commentato sui social la decisione del tribunale per i minorenni dell’Aquila, che con un’ordinanza ha stabilito che la madre Catherine Birmingham lasci la casa famiglia in cui viveva con i figli da circa quattro mesi. Il messaggio è stato diffuso attraverso il profilo Instagram dell’artista, che ha espresso disappunto per quanto accaduto e ha collegato la vicenda a una propria esperienza personale. Le parole di Romina Power su Instagram. Nel post pubblicato sui social, Romina... 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Io so cosa succede davvero”. Famiglia nel bosco, Romina Power interviene con nuove rivelazioni: “Che dovete sapere”

