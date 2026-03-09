Famiglia nel bosco sulla vicenda interviene Romina Power | Io so cosa significa

Romina Power ha recentemente commentato la vicenda di una famiglia che vive nel bosco, esprimendo con parole intense la sua vicinanza e comprensione. La cantante ha scelto di intervenire pubblicamente, cercando di far conoscere il suo punto di vista sulla situazione che ha attirato l’attenzione dei media italiani nelle ultime settimane. La sua presa di posizione ha suscitato commenti e discussioni sui social e sui quotidiani.

Romina Power è tornata a parlare e lo ha fatto con parole forti e cariche di emozione, in merito alla vicenda della famiglia nel bosco, che nelle ultime settimane ha catturato l'attenzione dei media italiani. La decisione del tribunale per i minorenni dell'Aquila, che ha stabilito con un'ordinanza che la madre Catherine Birmingham dovesse lasciare la casa famiglia dove risiedeva con i figli da ormai quattro mesi, ha spinto la cantante a intervenire pubblicamente attraverso il suo profilo Instagram, esprimendo tutta la sua amarezza e il suo sconcerto per quanto accaduto. Nel post pubblicato sui social, Romina Power ha paragonato la situazione della famiglia anglo-australiana alla sua esperienza personale negli anni '60, insieme a Albano Carrisi: "Finora non ho espresso la mia opinione in merito a ciò che sta subendo questa famiglia.

