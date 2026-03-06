Famiglia nel bosco Meloni | basta arbitrio magistratura toghe hanno dimenticato i loro limiti

Una dichiarazione pubblica evidenzia come la magistratura voglia assumersi ruoli che spettano ai genitori, sottolineando che le toghe sembrano aver perso di vista i propri limiti. La frase si rivolge a un’istituzione che, secondo quanto riferito, avrebbe oltrepassato le proprie funzioni normative. La critica si concentra sul comportamento di alcuni giudici che, a detta di chi parla, si sono arrogati poteri non loro.

“Scienziate. Storie di vita e di ricerca”, Elena Cattaneo presenta il l’ultimo suo libro al Gambrinus “Circ-Uits”, dal Politecnico di Milano soluzioni 4.0 per ridurre i rifiuti elettronici Casoria, sì al Bilancio di previsione. Barra (Bilancio): Conti in ordine ed investimenti per il futuro Roma, 6 mar. (askanews) – “Una magistratura che pretenda di sostituirsi” ai genitori “ha dimenticato i suoi limiti”. Lo scrive su facebook la premier Giorgia Meloni a proposito della decisione di allontanare i bambini della famiglia nel bosco dalla madre. “Il compito dei Tribunali per i Minorenni – sottolinea Meloni – è quello di tutelare i bambini e gli adolescenti di fronte ai casi di maltrattamento, abuso o abbandono, agendo nel superiore interesse del minore. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Famiglia nel bosco, Giorgia Meloni contro i giudici per la decisione: "Magistratura dimentica suoi limiti"

Famiglia nel bosco, lo sfogo alla TV australiana: “Basta con i compromessi, i nostri figli vogliono la loro casa. Non resteremo in Italia”Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, la coppia australiana diventata nota come la famiglia nel bosco, hanno parlato per la prima volta in...

Contenuti e approfondimenti su Famiglia nel bosco Meloni basta....

Temi più discussi: Meloni, senza parole per le ultime notizie sulla famiglia nel bosco; Famiglia nel bosco, i genitori alla tv australiana: Vogliamo lasciare l'Italia; La famiglia nel bosco vuole lasciare l'Italia: Il nostro futuro è altrove in Europa. L'annuncio alla tv australiana; Famiglia nel bosco, l’ipotesi di rientro in Australia e l’offerta di una casa gratis in Italia per i prossimi 12 anni.

Famiglia nel bosco, il tribunale allontana mamma Catherine dai figli: interviene Giorgia MeloniFamiglia nel bosco: l’allontanamento della madre dai figli suscita polemiche, con Giorgia Meloni che interviene sul delicato equilibrio tra tutela dei minori e rispetto dei legami familiari. notizie.it

Meloni attacca i giudici sulla famiglia nel bosco: Decisioni ideologiche, l’allontanamento della mamma un trauma pesantissimo per i bimbiRoma, 6 marzo – Le notizie che riguardano i Trevallion mi lasciano senza parole. La premier Giorgia Meloni interviene senza mezzi termini a commentare l’ultima decisione dei giudici sulla ‘famiglia ... quotidiano.net

"Le ultime notizie che riguardano la famiglia Trevallion, la famiglia nel bosco, mi lasciano senza parole" - facebook.com facebook

La famiglia nel bosco, il tribunale: "Catherine non si fida, è ostile e squalificante. La presenza materna gravemente ostativa", si legge nell'ordinanza dei giudici che hanno deciso di allontanare la madre e separare i bimbi #ANSA x.com