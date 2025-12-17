Tenta un furto in palestra ma scatta il nebbiogeno | arrestato 42enne a Catania

Un tentativo di furto in palestra a Catania si conclude con l’arresto di un 42enne grazie a un sistema antifurto innovativo. L’uomo, residente in città, ha tentato di trafugare attrezzature e oggetti, ma il suo piano è stato sventato dal nebbiogeno scattato all’allarme. La Polizia di Stato è intervenuta prontamente, assicurando il responsabile alla giustizia.

Il colpo fallisce grazie a un sistema antifurto innovativo. Un uomo di 42 anni, residente a Catania, è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver tentato di rubare attrezzature e oggetti all'interno di una palestra situata in viale Kennedy. Il piano del ladro è però fallito immediatamente, bloccato da un particolare e sofisticato sistema antifurto installato nei locali della struttura sportiva. Il nebbiogeno mette in fuga l'intruso. Non appena il 42enne si è introdotto all'interno della palestra, l'allarme è scattato all'istante, attivando un dispositivo antifurto di ultima generazione, noto come nebbiogeno.

