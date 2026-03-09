Roma | spacciano in auto in strada scoperti e arrestati un 41enne e una 24enne

A Primavalle, a Roma, la polizia ha arrestato due persone, un uomo di 41 anni albanese e una donna di 24 anni romana, sorprese mentre spacciavano droga in auto lungo la strada. I due sono ora indiziati di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e di possesso di arma clandestina con munizionamento. L’operazione ha portato all’arresto dei responsabili.

Due spacciatori sono stati arrestati dalla polizia a Primavalle: si tratta di un 41enne albanese e una 24enne romana, ora gravemente indiziati, in concorso tra loro, dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e di arma clandestina con relativo munizionamento. Arresto in flagranza di reato. I due sono stati sorpresi mentre si trovavano a bordo di un’auto, fermi su strada. Uno degli spacciatori si allontanava e tornava per prelevare lo stupefacente da consegnare ai clienti, mentre l’altro rimaneva in macchina. Questo comportamento ha insospettito gli agenti, che dopo alcuni giorni di osservazione hanno deciso di effettuare un controllo e una perquisizione nell’abitazione dei due. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

