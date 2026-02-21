Si spacciano per carabiniere e agente assicurativo per tentare una truffa | arrestati

Due uomini si sono travestiti da carabiniere e agente assicurativo con l’obiettivo di truffare un anziano. La vittima ha riconosciuto la farsa e ha chiamato subito le forze dell’ordine. I due truffatori sono stati fermati poco dopo, mentre tentavano di ingannare un’altra persona nella stessa zona. La polizia ha confermato l’arresto per tentata truffa e ora indaga sui loro precedenti. La vicenda ha attirato l’attenzione dei residenti locali.

Le prime indagini hanno consentito di risalire a diversi tentativi di truffa consumati nella medesima mattinata, nel comune di Minturno e con le medesime modalità accertate. La Procura della Repubblica del Tribunale di Cassino ha richiesto al Gip la convalida dell'arresto dei due presunti colpevoli e l'adozione di provvedimenti con misura cautelare personale Il Gip ha accolto le richieste disponendo la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza per entrambi. Continua il quotidiano impegno dei Carabinieri della Compagnia di Formia e dei reparti dipendenti che ogni giorno contrastano ogni forma di illegalità, con particolare attenzione ai reati così detti "predatori" particolarmente afflittivi per la cittadinanza.