Roma | sequestrate oltre 800 dosi di cocaina e crack al Quarticciolo 13 arresti

In un’operazione a Roma, sono state sequestrate circa 800 dosi di cocaina e crack nel quartiere Quarticciolo. Sono stati inoltre recuperati oltre 2.000 euro in contanti, risultato di attività illecite. L’intervento si inserisce nelle azioni di contrasto alla criminalità nel territorio, contribuendo alla sicurezza pubblica.

Sequestrate circa 800 dosi di cocaina e crack, oltre al recupero di più di 2.000 euro in banconote di piccolo taglio, frutto delle attività illecite nel quartiere Quarticciolo di Roma. In seguito a queste operazioni, i carabinieri della compagnia Casilina hanno proceduto all’arresto in flagranza di 13 individui, di cui 2 italiani e 11 stranieri provenienti dall’area centro e nord-africana. Tutti gli arrestati presentano precedenti penali e sono accusati di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Operazioni di Polizia e Blitz Coordinati. Le operazioni sono state condotte in collaborazione con i paracadutisti del primo reggimento “Tuscania” nella giornata di ieri, coprendo un ampio arco temporale che va dalla mattina fino a tarda sera. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

