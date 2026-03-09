Un uomo di 61 anni è stato arrestato al Quarticciolo con oltre 1800 dosi di cocaina nascoste nel soppalco della sua abitazione. La polizia ha scoperto e sequestrato il narcotico durante un controllo nell'area. L’indagine ha portato al fermo del soggetto, ritenuto coinvolto in attività di spaccio di droga. L’intera operazione si è conclusa con il sequestro delle sostanze illecite.

Un arresto e oltre 1800 dosi di cocaina sequestrate in un’operazione della Polizia di Stato al Quarticciolo. Un uomo di 61 anni è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo che il suo appartamento è stato individuato come base logistica per lo spaccio nel quartiere. Operazione dei Falchi della Polizia di Stato Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scattato nel quartiere popolare del Quarticciolo, a Roma. Gli agenti della VI sezione della Squadra Mobile, noti come “Falchi”, hanno notato un rapido incontro tra due persone nei pressi dei complessi di edilizia popolare. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Arsenale di droga al Quarticciolo, 61enne incastrato con 1.800 dosi di cocaina nel soppalco

