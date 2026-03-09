Roma | rissa domestica 62enne accoltellato e in pericolo

A Roma nord, una lite in un’abitazione si è trasformata in un tentato omicidio quando un uomo di 62 anni è stato accoltellato. La vittima è finita in condizioni critiche, mentre l’autore dell’aggressione è stato arrestato. La scena si è svolta all’interno di un appartamento, con le forze dell’ordine intervenute sul posto.

Una rissa domestica degenerata in un tentativo di omicidio ha insanguinato le strade di Roma nord, lasciando una vittima in condizioni critiche e l'aggressore dietro le sbarre. L'episodio, avvenuto la sera del 8 marzo, ha un cittadino dello Sri Lanka di 62 anni accoltellato dal proprio coinquilino, un uomo di 39 anni. Il dramma si è consumato nella zona residenziale di Prima Porta, precisamente in via Frassineto, dove la polizia ha trovato il 62enne riverso sul marciapiede. La vittima presentava tre ferite da taglio: una allo stomaco e due al braccio, tutte causate da un'arma bianca trovata nelle tasche dell'aggressore. Il 62enne è stato immediatamente affidato alle cure del 118 e trasferito in gravi condizioni all'ospedale Sant'Andrea.