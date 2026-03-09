Roma nord | accoltellato dal coinquilino grave un 62enne

Domenica sera a Roma nord un uomo di 62 anni, cittadino dello Sri Lanka, è stato accoltellato dal suo coinquilino. La vittima è stata trasportata in ospedale in condizioni gravi. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per avviare le indagini. La polizia sta raccogliendo testimonianze e dettagli sull’incidente.

L'uomo è stato trovato in strada con tre ferite d'arma da taglio. In manette l'aggressore Tentato omicidio domenica sera a Roma nord. Un uomo è stato accoltellato dal suo coinquilino. Vittima un cittadino dello Sri Lanka di 62 anni, trasportato in ospedale in gravi condizioni. Ad accoltellarlo un connazionale di 39 anni, arrestato poi dalla polizia. A chiamare il 112 è stato un amico della vittima intorno alle 23:00 di domenica 8 marzo. In via Frassineto sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno trovato il 62enne riverso sul marciapiede in una pozza di sangue con tre ferite d'arma da taglio, una allo stomaco e le altre due al braccio. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Articoli correlati

Accerchiato dal branco per rapina, 21enne accoltellato a Milano: è graveUn giovane di 21 anni è stato accoltellato nella notte a Milano durante una violenta aggressione avvenuta in strada.

Violenta lite tra vicini: accoltellato un 62enne nel SalentoUna violenta lite tra vicini è culminata nel ferimento di un uomo questa mattina in via Ragusa, a Collemeto.

Tutto quello che riguarda Roma nord

Argomenti discussi: Carabiniera investita a Roma a un posto di blocco, è grave: trasportata in elisoccorso.

Roma, uomo accoltellato e ucciso in strada: tre fermatiL’accoltellamento è avvenuto poco prima delle 14 in piazza San Giovanni Battista de La Salle, in zona Aurelia. Un 21enne egiziano è stato colpito al costato ed è morto in strada. I carabinieri hanno ... tg24.sky.it

Roma, donna presa a pugni e poi accoltellata dal compagno: fratture multiple e 40 giorni di prognosiROMA - Ancora violenza nella Capitale. Una donna romana di 50 anni è stata ferita a coltellate e presa a pugni in casa ieri sera poco prima delle 18, in via G. Maggi. La donna è stata trovata ferita e ... ilmessaggero.it