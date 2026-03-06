Stadio Roma | 6 presidenti sbloccano il progetto in 48 ore

In meno di 48 ore, sei presidenti hanno approvato il progetto dello stadio della Roma, consentendo di fissare la discussione finale in assemblea per il 13 marzo. La macchina amministrativa di Roma ha dimostrato rapidità nel portare avanti l’iter burocratico, permettendo di avanzare verso l’autorizzazione definitiva. La decisione è stata comunicata ufficialmente e rappresenta un passaggio importante per il progetto.

La macchina amministrativa di Roma ha accelerato i tempi per sbloccare il progetto del nuovo stadio della Roma, fissando la discussione finale in assemblea per il 13 marzo. In soli due giorni, sei presidenti hanno spedito i pareri delle commissioni competenti, aprendo la strada a una decisione che potrebbe ridisegnare il volto urbano di Pietralata. Il percorso verso l'approvazione sembra aver superato gli ostacoli burocratici più spinosi grazie a un coordinamento rapido tra le diverse strutture comunali. Mentre le opposizioni hanno scelto di non partecipare ai voti nelle commissioni, attendendo la discussione plenaria, la maggioranza ha dato il via libera senza intoppi significativi.