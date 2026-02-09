Righi fascista liceo chiuso per atti vandalici Il preside | Pura brutalità

Questa mattina il liceo scientifico Righi a Roma resta chiuso dopo gli atti vandalici del fine settimana. Ignoti sono entrati nel istituto di via Boncompagni, hanno rotto porte, vetri e danneggiato arredi e servizi igienici. Il preside definisce l’episodio “pura brutalità” e si aspetta interventi rapidi per mettere fine a questi comportamenti.

(Adnkronos) – Atti vandalici al liceo scientifico Righi a Roma. Nel fine settimana ignoti hanno fatto irruzione all'interno dell'istituto di via Boncompagni danneggiando arredi, porte, vetri di alcune aule e servizi igienici. Sono stati utilizzati anche gli estintori scaricandoli contro tutto ciò che trovavano intorno. Lasciate inoltre delle scritte sia fuori la struttura scolastica ('Righi.

Nella notte tra domenica e lunedì, il liceo scientifico Righi di Roma è stato preso di mira da vandali.

Nella notte tra domenica e lunedì, qualcuno è entrato nel Liceo scientifico “Augusto Righi” di Roma.

Righi fascista, la scuola è nostra, liceo vandalizzato a Roma: classi inagibili e lezioni annullateScritte fasciste davanti al liceo Righi, vandalizzato e inagibile: la sede oggi è rimasta chiusa. L’azione rivendicata con scritte e svastiche, sappiamo chi è stato. fanpage.it

«Righi fascista, la scuola è nostra», nella notte danneggiato il liceo romano che sospende le lezioniCome si capisce dai racconti, qualcuno sarebbe entrato, probabilmente da una finestra, non solo per imbrattare i muri ma anche per mettere a soqquadro le aule, lanciare e ammucchiare oggetti nei corri ... editorialedomani.it

Hanno forzato una finestra al primo piano del Liceo Righi di Roma e sono entrati di notte. Hanno svuotato gli estintori, devastato le aule, imbrattato i muri. All’esterno resta la firma “la scuola è nostra”, motto di Azione Studentesca, accompagnata da una svastic x.com

