Roma nuovo raid vandalico al liceo Righi | scuola devastata con gli estintori

A Roma, ieri sera, un gruppo di vandali ha preso di mira il liceo scientifico Augusto Righi, danneggiando diverse aule e spazi esterni con l'uso di estintori. La scuola è stata trovata con pareti imbrattate e suppellettili danneggiate, mentre le forze dell'ordine sono intervenute per avviare le indagini. Nessuno è stato ancora identificato o fermato.

Roma, 9 marzo 2026 – Nuovo raid vandalico ai danni del liceo scientifico Augusto Righi di Roma. A distanza di circa un mese dal precedente episodio, che aveva provocato danni per oltre 12 mila euro, questa mattina all'apertura la sede di via Boncompagni è stata trovata nuovamente devastata e resa temporaneamente inagibile. Secondo quanto riferito dal dirigente scolastico Giovanni Coliandro, ignoti si sarebbero introdotti durante la notte nell'istituto, utilizzando gli estintori in dotazione alla scuola per devastare gli ambienti interni. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e Daniele Parrucci, delegato del sindaco per l'edilizia scolastica.