Righi fascista la scuola è nostra | raid vandalico al liceo svastiche sui muri

Nella notte tra domenica e lunedì, qualcuno è entrato nel Liceo scientifico “Augusto Righi” di Roma. Hanno forzato una finestra al primo piano e hanno lasciato dietro di sé svastiche disegnate sui muri, oltre a una scritta che recita “Righi fascista, la scuola è nostra”. La direzione ha chiamato le forze dell’ordine, che stanno indagando sull’accaduto. Per ora nessuno si è fatto avanti e ancora non si conoscono i responsabili.

Roma, 9 febbraio 2026 – Un atto vandalico ha colpito il Liceo scientifico “Augusto Righi”. Secondo quanto ricostruito, nella notte tra domenica 8 febbraio e lunedì 9 ignoti avrebbero fatto irruzione nell’edificio di via Boncompagni, forzando una finestra al primo piano e svuotando tutti gli estintori sul pavimento. Le pareti interne sono state imbrattate. All’esterno, sul muro della scuola, è apparsa la scritta “Righi fascista, la scuola è nostra”, accompagnata da una svastica. Per le condizioni dei locali, le aule sono state dichiarate inagibili e le lezioni sono state sospese. La scritta e la svastica: “un’azione intimidatoria pianificata”.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su Righi Scuola Raid vandalico a Scafati, la denuncia di una cittadina sui social Una residente di Scafati denuncia sui social un aumento di atti vandalici e furti in città. Raid vandalico a scuola: balordi rompono una finestra e scappano via Nella notte, alcuni individui hanno danneggiato una finestra di una scuola, lasciando un segno di vandalismo e insicurezza. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Righi Scuola Attacco vandalico al liceo Righi: sui muri scritta fascista, lezioni sospeseForzata una finestra al primo piano: all'interno tutti gli estintori sono stati svuotati sul pavimento, pareti imbrattate ... rainews.it Barbera (Prc) 'raid squadrista al liceo Righi, svastiche e aule devastate'Il raid notturno al liceo Righi di Roma non è un episodio di vandalismo isolato, ma un salto di qualità inquietante che ricalca le più oscure logiche squadriste. (ANSA) ... ansa.it Il comico: «Nel 2026 il termine fascista non dovrebbe esistere più» facebook

