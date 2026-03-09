Il figlio di 15 anni scompare la madre chiama i carabinieri | lo trovano al parco a spacciare con un amico

Una madre di un ragazzo di 15 anni ha chiamato i carabinieri dopo aver perso ogni contatto con il figlio. I militari della stazione di Cinecittà hanno avviato le ricerche e, poco dopo, hanno trovato il giovane al parco mentre si trovava con un amico e stava spacciando droga. La polizia ha preso in custodia il ragazzo e il suo compagno.

Lo stupefacente e il denaro sono stati sequestrati. I due minorenni sono stati portati al centro di prima accoglienza 'Virginia Agnelli' Non aveva più notizie del figlio di 15 anni e così, preoccupata, si è recata dai carabinieri. La mamma, temendo per l'incolumità del figlio, ha immediatamente allertato i militari della stazione di Cinecittà, i quali si sono attivati dando il via a un'intensa attività di ricerca. La pattuglia è così riuscita a rintracciare il giovane all'interno del parco degli Acquedotti, in compagnia di un altro minorenne, di 16 anni. Durante il controllo, i militari hanno rinvenuto 46 dosi di hashish e la somma di 370 euro in contanti, ritenuta verosimilmente frutto dell'attività di spaccio.

