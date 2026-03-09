Valigia sospetta a fontana di Trevi scatta l' allarme bomba

Questa mattina a Fontana di Trevi è scattato l'allarme bomba dopo la segnalazione di una valigia sospetta tra via Poli e piazza dei Crociferi. La zona è stata immediatamente chiusa al pubblico mentre le forze dell'ordine intervenivano sul posto. Le operazioni di verifica sono ancora in corso e non si conoscono dettagli sulle eventuali persone coinvolte.

L'area chiusa al traffico pedonale e veicolare per circa tre ore. Sul posto artificieri e polizia locale di Roma Capitale Allarme bomba questa mattina a Fontana di Trevi. Una valigia sospetta segnalata fra via Poli e piazza dei Crociferi. Sul posto gli artificieri e la polizia locale che ha chiuso l'area per circa tre ore. Rientrato l'allerta la zona è stata riaperta. Sono stati gli agenti del I gruppo Trevi della polizia locale di Roma Capitale a intervenire intorno alle 7:00 richiedendo l'ausilio degli artificieri. I caschi bianchi hanno quindi predisposto la chiusura a scopo cautelativo al traffico veicolare e pedonale di via Poli, piazza dei Crociferi, parte di piazza di Trevi e di via delle Muratte.