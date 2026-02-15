Serie A Napoli-Roma finisce 2-2 | la corsa Champions si infiamma

Il match tra Napoli e Roma si è concluso 2-2 allo stadio Maradona, mantenendo viva la lotta per la qualificazione in Champions League. La partita ha visto due gol di tacco e un rigore fallito da parte dei giallorossi, mentre i partenopei hanno segnato due volte su respinte della difesa avversaria. La sfida ha attirato moltissimi tifosi, che hanno incitato le squadre fino all’ultimo secondo.

Napoli e Roma pareggiano per 2-2 allo stadio Maradona, nel posticipo della 25a giornata del campionato di Serie A. Un risultato che consente al Napoli di difendere il terzo posto con 50 punti a -3 dal Milan, che ha una gara in meno. La Roma fa invece un mini allungo sulla Juve, portandosi a 47 punti contro i 46 dei bianconeri. Corsa per il quarto posto che si fa sempre più appassionante con l'Atalanta tornata a -5 e il Como che in caso di vittoria nel recupero con il Milan arriverebbe a -3 dal quarto posto. La Roma va in vantaggio due volte, con Malen che sblocca il risultato nei primi minuti, ma il gol di Spinazzola permette al Napoli di andare negli spogliatoi sul pareggio.