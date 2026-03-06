Roma Soulé verso il rientro | quando torna l’attaccante giallorosso

La Roma spera di riavere presto in campo Matías Soulé, l’attaccante giallorosso che è fermo da alcune settimane a causa di una pubalgia. La società aspetta aggiornamenti sul suo recupero, mentre il giocatore continua il percorso di riabilitazione. Nessuna data ufficiale di rientro è stata comunicata, ma sono in corso le valutazioni mediche per valutare il suo stato di salute.

La Roma attende notizie positive dal recupero di Matías Soulé, fermo da alcune settimane per una fastidiosa pubalgia. L’attaccante argentino, tra i giocatori più utilizzati nella prima parte della stagione giallorossa, sta seguendo un programma di lavoro personalizzato tra terapie, palestra e sedute di recupero per superare definitivamente il problema fisico. L’argentino lavora a Trigoria: il piano per tornare in campo. A Trigoria lo staff medico ha scelto la strada della prudenza. La pubalgia è un disturbo che può diventare particolarmente insidioso per i calciatori e la priorità del club è evitare qualsiasi rischio di ricaduta. Per questo motivo Soulé ha saltato le ultime partite ufficiali e continua ad allenarsi con un programma differenziato, lontano dal lavoro completo con il resto del gruppo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Soulé ancora ai box: come sta e quando torna l'attaccante della RomaGasperini nelle ultime settimane ha dovuto fare a meno dell'ex Frosinone fermato da un problema fisico.

