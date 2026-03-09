Roma corteo 8 marzo Minacce di morte a Pro Vita & Famiglia

Nella giornata dell'8 marzo a Roma si è svolto un corteo che ha attirato l'attenzione su alcune minacce di morte rivolte all'associazione Pro Vita & Famiglia. Durante gli scontri, sono state segnalate intimidazioni verbali e messaggi minacciosi, tra cui frasi come “Se un provita muore: champagne! E se non muore: molotov!”. Le autorità hanno riferito di aver avviato le indagini per identificare i responsabili di queste intimidazioni.

" Le sedi di pro vita si chiudono col fuoco ma coi pro vita dentro sennò è troppo poco. E se un provita muore: champagne! E se non muore: molotov! ". Sono – secondo quanto riferisce l'associazione Pvf in un comunicato – gli agghiaccianti cori intonati ieri vicino alla sede di Pro Vita & Famiglia a Roma, durante il corteo per l'8 marzo organizzato, tra gli altri, dal collettivo transfemminista di "Non Una Di Meno" in occasione della Giornata Internazionale della Donna. «Immaginiamo la scena a parti invertite – commenta l'associazione in una nota -, se dei manifestanti pro life avessero rivolto minacce di morte ad associazioni transfemministe o Lgbt.