Il bene confiscato dalla criminalità diventa rifugio per gli animali | quasi pronto il nuovo canile alle porte di Bari

A Triggiano è in fase di completamento il nuovo canile intercomunale, situato all’interno di un bene confiscato alla criminalità tra Carbonara e Triggiano. La struttura, finanziata con più di 2 milioni e 300 mila euro provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, utilizza un’area precedentemente coinvolta in attività criminali. La realizzazione del canile rappresenta un esempio di riutilizzo di terreni sequestrati.

In fase di ultimazione il nuovo canile intercomunale di Triggiano. Nella stessa struttura, troverà spazio anche un centro antiviolenza E' quasi pronto il nuovo canile intercomunale di Triggiano. La struttura, che sorgerà all'interno di un bene confiscato alla criminalità organizzata tra Carbonara e Triggiano, è stata finanziata con oltre 2 milioni e 300mila euro di fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e realizzata sotto il coordinamento della Città metropolitana. La data di consegna del nuovo canile, che sarà al servizio, oltre che di Triggiano, dei Comuni di Cellamare, Capurso, Casamassima, Noicattaro, Modugno e Valenzano, è fissata al prossimo 30 maggio. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Pet therapy e rifugio per animali: la riconversione del fabbricato confiscato alla criminalitàTREPUZZI – Strappato alle mani sporche della criminalità e ora pronto a essere completato e utilizzato ai fini sociali e a servizio della comunità.

Un bene confiscato alla criminalità che diventa spazio di creazione e crescita professionaleUn bene confiscato alla criminalità che diventa spazio di creazione e crescita professionale.

Approfondimenti e contenuti su Il bene confiscato dalla criminalità....

Temi più discussi: 109 piazze per la Legge 109; A Roma aprirà un condominio sociale all’interno di un bene confiscato alla criminalità; Arenella, bene confiscato alla mafia diventa parcheggio pubblico: via libera della Giunta; Un bene confiscato diventa Ostello della Cultura: l'inaugurazione a Fuorigrotta.

Confcooperative, Bari - Beni confiscati: volano per lo sviluppo economicoParole chiare quelle del Prefetto Maria Rosaria Laganà, Direttore dell’Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati (ANBSC) a Bari in Fiera del Levante, nell’ambito del convegno I beni confiscati ... affaritaliani.it

Cerignola, un bene confiscato alla mafia diventa un laboratorio di trasformazione alimentareSarà intitolato alla memoria di Michele Cianci, il commerciante 40enne ucciso il 2 dicembre 1991 dalla mafia cerignolana, durante un tentativo di rapina mentre stava chiudendo il negozio di armeria di ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Finiscono nel mirino della Procura di Bari due appalti di forniture in ambito sanitario, del valore di 1,3 milioni di euro, che la Asl barese ha affidato a due imprese delle province di Bari e Treviso. E per questo oggi la guardia di finanza ha dato esecuzione, nelle - facebook.com facebook

Oggi e domani si potranno prendere, alla stazione di Bari, solo i treni della tratta Barletta-Fasano e alcune Frecce. Tutto chiuso sabato e domenica @TgrRai x.com