Roma allarme rosso | i numeri di una crisi tra infortuni e blackout

A Roma si registrano numeri preoccupanti legati a infortuni e blackout durante le partite. Dopo la sconfitta contro il Genoa, la squadra ha mostrato un calo nelle prestazioni proprio nei momenti più cruciali della stagione. La situazione ha portato a un aumento di rimpianti tra i tifosi e gli addetti ai lavori, evidenziando le difficoltà affrontate in questa fase.

Sono tanti i rimpianti della Roma dopo la sconfitta di questa sera contro il Genoa. Ancora una volta i giallorossi, arrivati nel momento più importante della stagione, hanno mostrato un preoccupante calo nei risultati. I tifosi si aspettavano una reazione diversa dopo il pareggio casalingo contro la Juventus. Un punto, quello di domenica scorsa, arrivato dopo essere passati in vantaggio due volte e aver subito la rimonta nei minuti finali. E ancora una volta, nel momento in cui la Roma perde punti, riemergono dei dati clamorosi che stanno segnando tutta la stagione giallorossa. Roma, quartultima in Serie A per punti da situazione di svantaggio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Sicurezza sul lavoro, è allarme rosso in Ciociaria: infortuni su dell'8%.La provincia di Frosinone si conferma uno dei territori più rischiosi per chi lavora.

Allarme rosso in Andalusia: crisi ambientale a causa del ciclone LeonardoIl ciclone Leonardo sta portando l’Andalusia sull’orlo di una crisi ambientale senza precedenti.

Allarme bomba a Roma e proposte sulla riforma delle impugnazioni: cosa cambiaUn allarme esplosivo nel cuore di Roma e la proposta di limitare le impugnazioni delle assoluzioni: due storie che mostrano tensioni diverse nel dibattito pubblico ... notizie.it

Allarmi bomba a Roma, il prefetto: Aumentano per lo stato di allerta, ma nessun pericolo specificoLo dice il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, sul moltiplicarsi degli allarmi bomba nella Capitale dopo lo scoppio del nuovo conflitto in Medio Oriente ... dire.it

Italrugby, il sogno diventato realtà: a Roma cadono i maestri della rosa - facebook.com facebook

Genoa-Roma, le pagelle: Ostigard super nel gioco aereo, 7. Pellegrini ingenuo: 5 x.com