Sicurezza sul lavoro è allarme rosso in Ciociaria | infortuni su dell' 8%

La sicurezza sul lavoro in Ciociaria evidenzia un incremento degli infortuni dell’8% nei primi undici mesi del 2025, secondo i dati Inail. La provincia di Frosinone si conferma tra le aree con maggiori rischi, evidenziando l’importanza di interventi mirati per migliorare le condizioni di sicurezza e prevenire incidenti sul lavoro. Un’attenzione costante è fondamentale per tutelare lavoratori e aziende.

La provincia di Frosinone si conferma uno dei territori più rischiosi per chi lavora. I dati Inail relativi ai primi undici mesi del 2025 (gennaio-novembre) tracciano un quadro drammatico: la Ciociaria registra un aumento delle denunce di infortunio pari all'8% rispetto allo stesso periodo.

