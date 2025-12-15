Aeroporto di Orio al Serio un 2025 da 16,8 milioni di passeggeri In aumento nel 2026

L'aeroporto di Orio al Serio si prepara a un 2025 da record con 16,8 milioni di passeggeri, proiettandosi verso un 2026 in crescita. L'inizio del nuovo anno sarà segnato dai Giochi, rafforzando il ruolo dello scalo come punto nevralgico. Sono previsti investimenti su parcheggi, viabilità e mitigazioni ambientali per sostenere questa crescita.

