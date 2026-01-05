Caos all' aeroporto di Orio al Serio | notte da incubo per migliaia di passeggeri anche lecchesi

Nell’aeroporto di Orio al Serio, si è verificato un episodio di disagi che ha coinvolto numerosi passeggeri, tra cui molti lecchesi. La notte si è rivelata complicata per chi era in viaggio, con ritardi e disservizi che hanno creato difficoltà a chi aspettava di partire o tornare a casa. Un episodio che evidenzia come imprevisti possano influenzare la normale attività aeroportuale.

Una notte da dimenticare per migliaia di viaggiatori, tra cui numerosi lecchesi che ogni giorno utilizzano l'aeroporto di Orio al Serio per i propri spostamenti. Lo scalo bergamasco è rimasto paralizzato dalla serata di sabato 3 gennaio fino alle prime ore di domenica 4 gennaio a causa di un.

Enac: «Il disservizio a Orio al Serio non è nostra responsabilità» - L’ente: «Il radar è del service provider per la navigazione aerea. ecodibergamo.it

«Problema tecnico e bassa visibilità», caos all’aeroporto di Orio per voli cancellati, dirottati e in ritardo - Nella serata di sabato 3 gennaio ripercussioni al traffico aereo a causa di «un problema tecnico al sistema di avvicinamento strumentale» e delle «contestuali condizioni di bassa visibilità ... ecodibergamo.it

Tra guasti e maltempo, aerei nel caos nel weekend: cosa è successo. Coinvolta anche Palermo https://qds.it/aeroporto-orio-al-serio-scalo-bergamo-disagi-ritardi-cancallazioni-palermo-trapani-motivo-trasporti/ - facebook.com facebook

Caos all'aeroporto di Orio al Serio: ben 63 voli in arrivo e 39 in partenza hanno registrato ritardi, cancellazioni o dirottamenti. #aeroporto x.com

