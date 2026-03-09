Rodri è tornato Rodri L’infortunio lo ha costretto a rallentare e lui ha rispettato i tempi del suo fisico El Mundo

Rodri è tornato in campo dopo un infortunio che lo aveva messo fuori gioco. Ha rispettato i tempi di recupero e ora è di nuovo disponibile. Ha partecipato a 16 delle ultime 17 partite del Manchester City e ha sempre iniziato in campo nelle otto ultime sfide di Premier League, comprese quelle più importanti.

Ora davvero si può dire che Rodri sia tornato. Ha giocato 16 delle ultime 17 partite del City. In tutte le partite importanti, comprese otto partite consecutive di Premier League, è sempre partito titolare. Niente più intoppi. Niente più battute d'arresto. Il miglior centrocampista del mondo ha finalmente ritrovato la sua forma migliore, scrive El Mundo. Ma la parte interessante è la domanda successiva: perché? E la risposta che si dà l'analisi del giornale spagnolo è paradossale: nel calcio di oggi anche subire un infortunio gravissimo come quello di Rodri può essere una benedizione. Ti costringe non solo a fermarti, ma soprattutto a capire come gestirsi, a rallentare.