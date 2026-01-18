Secondo quanto riportato da El Mundo, la recente vittoria contro il Levante non è riuscita a nascondere una crisi ormai evidente al Real Madrid. La curva dei tifosi attribuisce maggiore responsabilità a Florentino Perez, che non gode più della stessa fiducia di un tempo. La situazione sembra aver raggiunto un punto critico, con il club che si trova a dover affrontare sfide significative sia sul campo che nella gestione.

Come scrive El Mundo, la vittoria contro il Levante non basta a mascherare una crisi che al Real Madrid è ormai esplosa in tutta la sua profondità. O meglio una rottura tra tifo e presidenza (piuttosto assurda ndr). Il Bernabéu ha emesso il suo verdetto. Al centro della tempesta c’è Florentino Pérez, rimasto senza protezioni davanti a un malcontento che non riguarda solo i risultati, ma scelte tecniche, leadership e identità del club. Una crisi che una partita vinta può solo cauterizzare, non risolvere. Perez è senza scudo, non ha più influsso sul tifo (El Mundo). Si legge così sul quotidiano spagnolo: “ È una crisi profonda. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Florentino Perez non ha più alcun ascendente sui tifosi, per la curva del Real Madrid è lui il vero colpevole (El Mundo)

Leggi anche: Real Madrid, è rottura totale: Florentino Perez pronto alla cessione del top player

Real Madrid, Pintus il cocco di Florentino Perez: Xabi Alonso lo aveva emarginato e ora è a casa

Il Real Madrid torna al successo grazie a Antonio Pintus, preparatore atletico di grande esperienza e riconosciuto per i risultati ottenuti. Dopo aver lavorato con alcuni dei principali club europei, Pintus ha contribuito a rafforzare la squadra, tornando a giocare un ruolo fondamentale nel percorso dei Blancos. La sua influenza si distingue come elemento chiave nel rinnovato rendimento del club, confermando la centralità del suo lavoro nel contesto sportivo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Florentino Perez : Vinícius Júnior, Jude Bellingham, Camavinga da Fede Valverde su ne waanda magoya bayan Real Madrid suka fi yiwa ihu da yi musu busa a Bernabéu jiya. — @marca - facebook.com facebook

Santiago Bernabeu'da 'Florentino Perez, istifa' tezahüratlari. x.com