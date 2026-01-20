Città umiliata in Norvegia quando Rodri vede il rosso

Durante una recente partita in Norvegia, il Manchester City ha subito una sconfitta, accompagnata dall’espulsione di Rodri. La partita ha evidenziato le difficoltà della squadra in questa fase della stagione, evidenziando l’importanza di mantenere attenzione e disciplina in campo. Questa vicenda si inserisce in un contesto di risultati non soddisfacenti per i Citizens, che cercano di ritrovare il proprio ritmo.

2026-01-20 21:36:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: La brutta settimana del Manchester City continua con una sconfitta imbarazzante e meritata in Norvegia – con l’espulsione di Rodri. Il City era fuori ritmo quando i rivali del Manchester United li hanno battuti nel fine settimana e la squadra di Pep Guardiola è stata nuovamente punita da una squadra dilagante del Bodo che eccelleva in contropiede sulla strada per la prima vittoria in assoluto nella fase a gironi della Champions League. Ci sono stati solo 117 secondi tra due gol di Kasper Hogh nel primo tempo quando l’attaccante danese ha segnato il suo primo gol in Champions League.🔗 Leggi su Justcalcio.com

