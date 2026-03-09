Rocco Siffredi ha dichiarato di non voler più vivere durante un video diffuso dopo una denuncia presentata a un programma televisivo. La puntata ha suscitato molte polemiche, e la redazione ha deciso di trasmettere la versione integrale dell’intervista, in risposta alle accuse di montaggio ingannevole da parte di Roberta Rei, conduttrice del programma.

Dopo le azioni legali e le accuse sul montaggio dell'intervista, Roberta Rei risponde nel programma Le Iene e spiega perché la redazione ha deciso di mandare in onda la versione integrale del servizio. Ieri sera, nella nuova puntata de Le Iene, è andata in onda la replica a Rocco Siffredi, che nei giorni scorsi aveva denunciato diciannove ragazze. Le attrici, lo scorso anno, durante il programma ideato da Davide Parenti, lo avevano accusato di essere state costrette ad accettare determinate pratiche o scene durante le riprese. La denuncia di Rocco Siffredi contro attrici e autori del programma Nella denuncia, l'attore e produttore aveva incluso anche due autori del programma, che hanno deciso di mandare in onda l'intervista integrale realizzata con Siffredi dopo le accuse televisive delle attrici. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Rocco Siffredi: "Non voglio più vivere", il video integrale dopo la denuncia al programma

Articoli correlati

Rocco Siffredi denuncia sedici attrici dopo le accuse a Le IenePerché Rocco Siffredi ha denunciato sedici attrici e la trasmissione ‘Le Iene’? La vicenda giudiziaria che vede protagonista Rocco Siffredi, 61 anni,...

Dopo lo scandalo TV Rocco Siffredi passa al contrattacco legaleIl celebre attore e produttore abruzzese ha infatti presentato una querela per diffamazione alla Procura di Milano contro ventuno persone, tra cui...

Tutto quello che riguarda Rocco Siffredi

Temi più discussi: Rocco Siffredi ha denunciato 16 attrici che lo hanno accusato di violenze; Rocco Siffredi, maxi-querela contro le attrici che lo accusano di violenze sul set: Fango su di me; Rocco Siffredi querela le attrici che lo hanno accusato di violenza sul set; Dopo i servizi de Le Iene, Rocco Siffredi ha querelato le attrici che lo hanno accusato di violenza.

Rocco Siffredi ed il video delle Iene: le frasi shock dell'attoreRocco Siffredi, il video rilasciato dal programma tv Le Iene e le parole dell'attore a luci rosse che preoccupano tutti. notizie.it

Rocco Siffredi: Non voglio più vivere, il video integrale dopo la denuncia al programmaDopo le azioni legali e le accuse sul montaggio dell'intervista, Roberta Rei risponde nel programma Le Iene e spiega perché la redazione ha deciso di mandare in onda la versione integrale del servizio ... movieplayer.it

La risposta de #LeIene alla denuncia di #RoccoSiffredi Come vi abbiamo riportato il po'*no divo ha denunciato 19 ragazze che lo hanno accusato di violenza se**uale sul set, nell'inchiesta delle iene, e due autori del programma. In una parte della denuncia si - facebook.com facebook

Il caso di Rocco Siffredi. Le attrici lo accusano di abusi sul set e lui porta i film hard in Procura x.com