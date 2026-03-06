Dopo lo scandalo TV Rocco Siffredi passa al contrattacco legale

Dopo mesi di accuse e polemiche sui media, Rocco Siffredi ha deciso di passare al contrattacco legale. L’attore ha presentato una denuncia ufficiale contro chi lo ha diffamato, allegando documenti che, secondo lui, potrebbero cambiare gli esiti della vicenda giudiziaria. La sua mossa mira a chiarire le circostanze delle accuse e a tutelare la propria reputazione.

Il celebre attore e produttore abruzzese ha infatti presentato una querela per diffamazione alla Procura di Milano contro ventuno persone, tra cui sedici pornoattrici che avevano lavorato con lui e due autori della trasmissione Le Iene, che nel 2025 aveva dedicato una lunga inchiesta televisiva alle accuse mosse da alcune performer nei suoi confronti. In quei servizi, andati in onda in più puntate e costruiti su testimonianze sia a volto scoperto sia anonime, diverse donne avevano raccontato presunti episodi di pressioni e comportamenti oltre il consenso durante le riprese di film pornografici. Un racconto che aveva fatto rapidamente il giro dei media e acceso il dibattito pubblico, ma che oggi Siffredi respinge con decisione, sostenendo che si tratti di una ricostruzione lontana dalla realtà. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

