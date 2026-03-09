Durante una puntata delle Iene, è stato diffuso un fuorionda in cui Rocco Siffredi si presenta visibilmente scosso e in lacrime. Nel video, l'attore hard pronuncia le parole “Non voglio più vivere” mentre si commuove e singhiozza. La scena ha suscitato grande attenzione tra il pubblico e i media, che hanno riportato il momento di forte emozione senza aggiungere commenti o interpretazioni.

Un fuorionda drammatico, quello di un Rocco Siffredi in lacrime. Il re dell'hard, singhiozzando, afferma: " Non voglio più vivere ". Questo quanto diffuso da Le Iene, il programma di Italia 1, che ha dato voce a diverse attrici che hanno accusato lo stesso Siffredi di violenza sessuale. Da par suo l'attore ha respinto le accuse e ha reagito presentando querele e sostenendo che il servizio televisivo avrebbe manipolato parte dell’intervista concessa alla giornalista Roberta Rei. Secondo la versione di Siffredi, la scena in cui appare in lacrime sarebbe stata collegata in modo fuorviante alle accuse. L’attore ha infatti spiegato che quel momento di commozione riguardava le condizioni di salute di uno dei figli ricoverato in ospedale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Le Iene, drammatico fuorionda di Rocco Siffredi in lacrime: "Non voglio più vivere"

