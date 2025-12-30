Open VAR Rocchi sicuro | Milan-Verona? Per noi è un rigore chiaro al 100%

Durante la puntata di Open VAR, Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, ha analizzato il rigore assegnato al Milan contro il Verona. Rocchi ha confermato la sua posizione, affermando che si trattava di un episodio chiaro al 100%. L'intervento fornisce un approfondimento sulla decisione arbitrale e sul ruolo del VAR nel calcio.

Rocchi è una furia a Open Var: "Dovreste vedere quanto mi inc...o". Poi fa chiarezza su Udinese-Lazio - Il disegnatore della CAN Gianluca Rocchi protagonista dell'ultimo appuntamento dell'anno di Open Var: focus su Udinese- sport.virgilio.it

Open Var infuocato, rabbia Rocchi: Me ne vado subito se si discute la buona fede - Al centro dell'attenzione il gol convalidato a Davis: "Questo avverbio ci crea problemi, girata clip all'IFAB". tuttosport.com

Open VAR, Rocchi non ha dubbi: Rigore chiaro per il Milan

Dopo il duro commento in apertura, l'analisi di Rocchi a DAZN nella puntata di Open VAR si è spostata sull'episodio che più ha fatto discutere durante il weekend, ovvero quello a cui è seguito il pareggio dell'Udinese contro la Lazio. Rocchi ha detto: "D - facebook.com facebook

#Rocchi duro a Open VAR “Se qualcuno non crede alla nostra buona fede, io domattina lascio…” x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.