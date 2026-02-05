Scomparsa Roberta Martucci | Le pietre sulla spiaggia sembravano una tomba

Era il 20 agosto 1999 quando Roberta Martucci, 28 anni, sparì mentre guidava lungo la litoranea tra Ugento e Gallipoli. Quel giorno, qualcuno ha visto le pietre sulla spiaggia e le ha descritte come una tomba, ma di Roberta nessuna traccia. La sua auto è stata trovata abbandonata, ma di lei nessuna notizia da allora. La famiglia e le autorità continuano le ricerche, sperando di trovare qualche risposta.

Andava in auto sulla litoranea Ugento-Gallipoli Roberta Martucci, 28 anni, quel 20 agosto 1999, quando è scomparsa. E ora sulla spiaggia una donna dice di aver visto qualcosa di strano. "Lei dice: 'Mi sono trovata questo cumulo di pietre davanti e il giorno prima non c'era. Mi sembrava una tomba. Dopo un giorno o due si è iniziato a sentire un cattivo odore. Mano a mano il cumulo si sarebbe abbassato e sarebbe cresciuto un ulivo selvatico", ha raccontato la sorella Lorella a "Chi l'ha visto?". Lorella Martucci ora vuole un incontro con il procuratore generale di Lecce, affinché sia fatta luce su ciò che è accaduto alla sorella più giovane.

