In Brasile, durante la partita tra Cruzeiro e Atletico Mineiro, è scoppiata una rissa violenta che ha coinvolto molti giocatori e spettatori. La scena è terminata con 23 espulsi e immagini di caos totale, con calci, pugni e scontri di ogni tipo. La partita è stata interrotta e ricordata come una delle più violente nella storia del calcio locale.

In Brasile l’hanno rinominata “la rissa del secolo”. Botte da orbi, scene da saloon. Tutti contro tutti, calci, pugni e chi più ne ha più ne metta. Il derby tra Cruzeiro e Atletico Mineiro è finito con 23 espulsi, una rissa mai vista, tanto che è dovuta intervenire la polizia militare. In palio c’era la finale del Campeonato Mineiro: la tensione era alle stelle, ma al novantesimo si è andati decisamente oltre. Un contrasto tra l'attaccante del Cruzeiro Christian e il portiere ospite Everson ha innescato il caos e dato il via alla scazzottata. RISSA DA RECORD — E la rissa è già da record. È infatti la gara con più espulsi nella storia del calcio brasiliano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rissa mai vista in Brasile: Cruzeiro-Atletico Mineiro finisce con 23 espulsi

