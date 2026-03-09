Scoppia una rissa di massa tra Cruzeiro e Atletico Mineiro con l’ex stella brasiliana Hulk uno dei 23 giocatori espulsi

Durante una partita tra Cruzeiro e Atletico Mineiro, si è scatenata una rissa di massa che ha coinvolto 23 giocatori, tra cui l’ex stella brasiliana Hulk, che è stato espulso. L’incidente è stato riportato dal sito 101greatgoals e ha causato l’interruzione immediata della partita. Nessun dettaglio sui motivi alla base dello scontro è stato comunicato.

2026-03-09 10:58:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: La partita tra Cruzeiro e Atletico Mineiro è finita nel caos con pugni lanciati L’ex attaccante brasiliano dell’Atletico Mineiro, Hulk, si è scusato per il suo ruolo nella rissa di massa che ha rovinato la fine della finale del Campeonato Mineiro contro il Cruzeiro e ha visto l’espulsione retrospettiva di 23 giocatori. La mischia è iniziata nel secondo tempo di recupero quando il centrocampista del Cruzeiro Christian si è scontrato con Everson, spingendo il portiere dell’Atletico a saltargli addosso con entrambe le ginocchia. I compagni di squadra di entrambe le squadre sono emersi rapidamente sulla scena e sono stati lanciati pugni senza che gli arbitri avessero alcuna possibilità di tenere separate le fazioni in guerra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

