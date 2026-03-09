Brasile rissa da record in campo | 23 espulsioni

Durante la partita tra Cruzeiro e Atletico Mineiro in Brasile, si è scatenata una rissa che ha coinvolto praticamente tutti i presenti sul campo, comprese le panchine e gli staff tecnici. Alla fine, sono state espulse 23 persone, un numero senza precedenti in una singola gara. L’episodio è diventato rapidamente un fatto di cronaca, attirando l’attenzione di appassionati e media.

(Adnkronos) – Rissa record e 23 espulsioni. La sfida tra Cruzeiro e Atletico Mineiro passa alla storia per l’incredibile epilogo, con una scazzottata da film che ha coinvolto praticamente tutti: giocatori, riserve, panchine, allenatori, massaggiatori. Il match avrebbe dovuto sancire il trionfo del Cruzeiro nel campionato dello stato. E invece, sul punteggio di 1-0, nei minuti di recupero si è scatenato il putiferio. La scintilla è scattata quando Everson, portiere dell’Atletico, ha bloccato un pallone anticipando l’arrivo di Christian. Il centrocampista non ha frenato la propria corsa, ha colpito l’estremo difensore e ha innescato il caos. Everson si è rialzato e ha placcato il rivale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

