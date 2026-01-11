Riqualificazione Napoli Est | al via la bonifica dell’ultimo lotto degli arenili di San Giovanni a Teduccio

È iniziata la bonifica dell’ultimo lotto degli arenili di San Giovanni a Teduccio, nell’ambito del progetto di riqualificazione di Napoli Est. Questa operazione fa parte dell’Accordo di Programma per il Sito di Interesse Nazionale Napoli Orientale, con l’obiettivo di migliorare la qualità ambientale e valorizzare l’area. La procedura rappresenta un passo importante verso il recupero e la riqualificazione del territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Prosegue il piano di bonifica degli arenili di San Giovanni a Teduccio, inserito nell'ambito dell'Accordo di Programma per il SIN (Sito di Interesse Nazionale) Napoli Orientale. Un tassello fondamentale per la riconsegna del litorale alla cittadinanza dopo decenni di attesa. Inizio lavori sull'Arenile 3 A partire da lunedì prossimo, gli interventi si sposteranno sulla porzione dell'Arenile 3. Le operazioni di bonifica di quest'area, secondo il cronoprogramma stabilito, si concluderanno entro il mese di marzo 2026. Questo lotto rappresenta l'ultimo passaggio tecnico prima della completa messa in sicurezza del tratto costiero.

Napoli, avanza il cantiere su via Partenope: da lunedì via tutti i gazebo - Per quattro mesi e mezzo, fino al 31 di maggio, sono previsti interventi nel tratto che inizia ... msn.com

Napoli. Stazione Napoli Montesanto: chiusura temporanea per lavori di riqualificazione Dal 25 gennaio al 24 aprile 2026, la stazione di Napoli Montesanto della Linea 2 della metropolitana sarà chiusa al servizio viaggiatori per consentire importanti lavori di p - facebook.com facebook

