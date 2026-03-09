Rintraccia l' ex compagna nella casa rifugio e l' accoltella | in carcere 43enne frusinate

Un uomo di 43 anni residente nella provincia di Frosinone è stato arrestato dopo aver rintracciato e accoltellato l’ex compagna nella casa rifugio. L’individuo, classe 1983, è noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a maltrattamenti in famiglia. L’episodio si è concluso con l’arresto dell’uomo e l’intervento delle forze dell’ordine.

I fatti risalgono alla mattinata dello scorso 24 febbraio, quando una donna di 53 anni è giunta in gravi condizioni al Pronto Soccorso dell'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'ex compagno era riuscito a rintracciarla presso la casa di accoglienza marchigiana dove la vittima si era rifugiata proprio per sfuggire alle precedenti violenze. Al diniego della donna di abbandonare la struttura per seguirlo in un'altra provincia, l'uomo ha reagito con brutale ferocia: prima l'ha colpita violentemente al volto, poi, una volta caduta a terra, le ha sferrato diverse coltellate all'addome.

