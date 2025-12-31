Botti illegali e cocaina in casa della compagna nei guai 43enne

Un uomo di 43 anni è stato denunciato per il possesso di materiale esplosivo e sostanze stupefacenti nella propria abitazione. Durante un controllo coordinato da agenti e carabinieri, sono stati sequestrati fuochi d’artificio illegali e cocaina nascosta tra gli effetti personali. L’operazione si inserisce in un’attività di prevenzione in vista delle festività di Capodanno.

Fuochi d'artificio nei box come nelle bancarelle improvvisate. Materiale esplosivo (anche nascosto insieme alla cocaina) che è stato sequestrato da agenti e carabinieri in vista del Capodanno. Ben 200 chili di botti che sono stati recuperati e che venivano conservati in maniera illegale.

