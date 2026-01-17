Sergio Laganà, 43 anni, rimane in carcere dopo aver accoltellato la moglie 31enne nell’abitazione di Muggiò. L’episodio si è verificato martedì pomeriggio in via Europa, con l’uomo che si è consegnato ai carabinieri poco dopo, vestito ancora di sangue. Nuovi sviluppi sul caso indicano una possibile aggressione anche nel 2024, sollevando ulteriori preoccupazioni sulla dinamica dei fatti.

Resta in carcere Sergio Laganà, l’uomo di 43 anni che martedì nel tardo pomeriggio ha accoltellato la moglie 31enne nell’appartamento della coppia in via Europa a Muggiò e dopo si è andato a costituire dai carabinieri, con i vestiti ancora sporchi di sangue. Lo ha deciso ieri la giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, Angela Colella, convalidando l’arresto del 43enne e confermando la misura di custodia cautelare più pesante chiesta dalla Procura di Monza e non quella degli arresti domiciliari che era stata proposta dalla difesa di Laganà. La giudice ha poi confermato per ora l’accusa di tentato omicidio aggravato e non l’ipotesi di tentato femminicidio (ritenuta però probabile per la presunta "limitazione della libertà della donna" dopo la decisione della separazione dal marito) perché prima gli inquirenti, coordinati dal sostituto procuratore monzese Nicola Balice, vogliono sentire anche la versione del fatto fornita dalla moglie, ancora ricoverata al San Gerardo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La moglie accoltellata in casa. Il 43enne resta in carcere. E spunta un’aggressione del 2024

Leggi anche: Milano, 43enne accoltellata alla schiena in piazza Gae Aulenti: l'aggressione alle 9 del mattino, la lama, il marito accorso in bici

Leggi anche: Milano, donna accoltellata in piazza Gae Aulenti. L’aggressione alle spalle tra la folla, arriva il marito in bici: la 43enne è grave

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La moglie accoltellata in casa. Il 43enne resta in carcere. E spunta un’aggressione del 2024; Monza, donna accoltellata in casa a Muggiò: arrestato il marito; Sergio Laganà accoltella la moglie a Muggiò davanti al figlio di 2 anni: operata d'urgenza, si è svegliata; Chi è Sergio Laganà, che ha accoltellato la moglie in casa a Muggiò: i due si stavano separando.

Accoltella la moglie in casa a Muggiò, Sergio Laganà resta in carcere: è accusato di tentato omicidio - La gip del Tribunale di Monza ha negato gli arresti domiciliari al 43enne in attesa di sentire la versione del fatto della 31enne, ancora ricoverata all'ospedale di Monza per le molteplici coltellate ... msn.com