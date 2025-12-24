Myanmar alle urne domenica Onu denuncia violenza brutale
(Adnkronos) – Le Nazioni Unite accusano la giunta al potere da quasi cinque anni in Myanmar di ricorrere alla “violenza” per costringere la popolazione a recarsi alle urne in occasione del processo elettorale che inizierà domenica 28 dicembre, primo turno di elezioni generali “controllate dai militari”. L’Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Regionali, domenica e lunedì alle urne in Veneto, Campania e Puglia: come e quando si vota
Leggi anche: Elezioni Regionali Toscana 2025, affluenza sotto al 10% alle 12 di domenica. Urne aperte oggi e domani: orari, candidati e come si vota
Ucraina, l’appello di Papa Leone XIV: “Tregua a Natale ma Russia dice no”.
Myanmar alle urne domenica, Onu denuncia “violenza brutale” - Le Nazioni Unite accusano la giunta al potere da quasi cinque anni in Myanmar di ricorrere alla "violenza" per costringere la popolazione a recarsi alle urne in occasione del processo el ... cn24tv.it
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.