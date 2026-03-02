Rimini capitale della danza caraibica | i campioni del mondo Mazzotti e Domanico ricevuti in residenza comunale

Lunedì mattina, nella sala della Giunta, il Sindaco di Rimini e gli assessori Michele Lari e Francesco Bragagni hanno incontrato Manuel Mazzotti e Stefano Domanico, i due campioni del mondo di salsa. La cerimonia ha avuto lo scopo di celebrare il loro recente successo al Euroson Latino World Championship, rendendo Rimini una delle principali mete della danza caraibica.

Leggi anche: Rimini Diventa Capitale della Transizione Energetica Leggi anche: L'Italia alla tavola dei giudici Unesco: campioni del mondo della tradizione Tutto quello che riguarda Rimini capitale. Temi più discussi: Da Rimini all'Asia per la danza. Io, prima ballerina in Cina ma con il sogno di tornare a casa; Padova sbanca Rimini alla Notte Viola; Il Piemonte capitale della danza: nel 2026 arriva a Torino la decima NID Platform; Riccione casa della danza sportiva italiana: si chiudono al Playhall gli Assoluti 2026 con un pubblico da grandi occasioni. Rimini capitale della danza caraibica: ricevuti in comune Manuel Mazzotti e Stefano DomanicoQuesta mattina, lunedì 2 marzo, nella sala della Giunta del Comune di Rimini, il Sindaco Jamil Sadegholvaad e gli assessori Michele Lari e Francesco Bragagni ... chiamamicitta.it Da Rimini all'Asia per la danza. Io, prima ballerina in Cina ma con il sogno di tornare a casaGiorgia Raineri, prima ballerina della compagnia cinese Chongqing Ballet, si racconta: Da Rimini all'Asia per inseguire un sogno. Ed è partito tutto con un'audizione ... riminitoday.it L'associazione che tutela mare e spiaggia a sostegno di Riccione Capitale del Mare #Rimini - facebook.com facebook