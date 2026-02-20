Rimessa Fab presenta Canone Mensile con Christian Raimo | ospiti Guido Mazzone e Tommaso Ragno
Un ciclo di incontri che nasce con l’obiettivo di esplorare i grandi capolavori letterari del nuovo millennio, offrendo uno spazio dove la passione per i libri si trasforma in un dialogo vivo fatto di discussioni, interpretazioni critiche, momenti di fandom e autentiche scoperte. Canone mensile inizierà il 22 febbraio con un focus sull’opera monumentale di Jonathan Littell, Le benevole, con la presentazione di Emanuele Trevi e Guido Mazzoni, con le letture di interpreti come Valentina Carnelutti o Tommaso RagnoIl programma è l’attraversamento della galassia di titoli che hanno segnato la nostra epoca: dalla distopia dolce di Kazuo Ishiguro in Non lasciarmi alla complessità immaginifica di 2666 di Roberto Bolaño, fino alle spaventose Brevi interviste con uomini schifosi di David Foster Wallace.🔗 Leggi su Romatoday.it
