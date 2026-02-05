La Regione Emilia-Romagna investe 14 milioni di euro per rilanciare il commercio nei centri cittadini. I fondi serviranno a riqualificare spazi pubblici, promuovere il territorio e sostenere le imprese negli Hub urbani e di prossimità. I progetti si svilupperanno nel biennio 2026-2027, con l’obiettivo di dare nuovo impulso all’economia locale e migliorare la vivibilità dei centri storici.

La Regione Emilia-Romagna stanzia 14 milioni per rilanciare il commercio nei centri cittadini. Le risorse finanzieranno nel 2026-2027 progetti per riqualificare spazi pubblici, promuovere il territorio e sostenere le imprese negli Hub urbani e di prossimità. Il bando è per i Comuni che hanno già ottenuto il riconoscimento regionale di uno o più Hub. I progetti dovranno integrare tre ambiti: riqualificazione urbana (arredi, illuminazione, accessibilità, mobilità sostenibile), promozione e animazione (eventi, marketing territoriale, comunicazione) e sostegno alle imprese (contributi per apertura, ristrutturazione, innovazione digitale), con priorità a giovani e donne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Hub urbani del commercio. Dalla Regione 14 milioni

Approfondimenti su Emilia Romagna Commercio

La Regione Piemonte ha stanziato 12 milioni di euro per sostenere le micro, piccole e medie imprese del settore commerciale.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Pablo Escobar: O Patrão do MAL - Documentário

Ultime notizie su Emilia Romagna Commercio

Argomenti discussi: Contributi ai Comuni per l’attivazione e lo sviluppo degli Hub urbani e/o di prossimità riconosciuti (Biennio 2026-2027); Hub urbani in centro storico e nel cuore del Gad, incontro sugli sviluppi del progetto; Finanziamenti le attività degli hub del commercio, aiuto concreto; Hub urbani, ecco il bando della Regione: Reggio può intercettare fino a 560.0000 euro.

Commercio e centri urbani, dalla Regione 14 milioni per il rilancio: opportunità anche per RiminiLa Regione Emilia-Romagna investe sul futuro dei centri cittadini e del commercio di prossimità, stanziando 14 milioni di euro per il biennio 2026-2027 destinati allo sviluppo degli hub urbani e di pr ... altarimini.it

Hub urbani e di prossimità, dalla Regione 14 milioni di euro nel biennio 2026-2027 per rilanciare commercio e vitalità dei centri cittadiniArredi urbani, accessibilità, mobilità sostenibile, incentivi alle imprese, servizi digitali, nuovi eventi, marketing territoriale e attività di comunicazione per la qualificazione, la valorizzazione ... sassuolo2000.it

Cavezzo, lunedì 9 febbraio incontro pubblico sull’adesione agli hub urbani Il Comune di Cavezzo ha aderito al progetto, promosso per sostenere e rilanciare il commercio di prossimità e valorizzare i centri urbani... facebook

Hub urbani, nuovo incontro il 10 febbraio tra amministrazione comunale e operatori #BellariaIgeaMarina #Attualita x.com