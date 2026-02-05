Hub urbani del commercio Dalla Regione 14 milioni
La Regione Emilia-Romagna investe 14 milioni di euro per rilanciare il commercio nei centri cittadini. I fondi serviranno a riqualificare spazi pubblici, promuovere il territorio e sostenere le imprese negli Hub urbani e di prossimità. I progetti si svilupperanno nel biennio 2026-2027, con l’obiettivo di dare nuovo impulso all’economia locale e migliorare la vivibilità dei centri storici.
La Regione Emilia-Romagna stanzia 14 milioni per rilanciare il commercio nei centri cittadini. Le risorse finanzieranno nel 2026-2027 progetti per riqualificare spazi pubblici, promuovere il territorio e sostenere le imprese negli Hub urbani e di prossimità. Il bando è per i Comuni che hanno già ottenuto il riconoscimento regionale di uno o più Hub. I progetti dovranno integrare tre ambiti: riqualificazione urbana (arredi, illuminazione, accessibilità, mobilità sostenibile), promozione e animazione (eventi, marketing territoriale, comunicazione) e sostegno alle imprese (contributi per apertura, ristrutturazione, innovazione digitale), con priorità a giovani e donne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
