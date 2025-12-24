Rilancio economico del territorio nasceranno presto un hub urbano e due di prossimità

Bondeno proverà a riscrivere il futuro economico del territorio in sinergia con i propri cittadini. A questo proposito, è già stato calendarizzato un incontro nel capoluogo e un secondo è in programma nella frazione di Stellata, perché sul territorio comunale nasceranno presto un hub urbano e due.

Leggi anche: Commercio in centro : "Contributi a 14 attività e hub urbano per il rilancio"

Leggi anche: In arrivo i soldi dalla Regione. Hub di prossimità a Rastignano

rilancio economico territorio nascerannoGIO FESTIVAL Foggia scommette sulla cultura: nasce il GIO Festival, imprese e istituzioni unite per il rilancio del territorio - Foggia scommette sulla cultura: nasce il GIO Festival, imprese e istituzioni unite per il rilancio del territorio ... statoquotidiano.it

rilancio economico territorio nascerannoRicostruzione post sisma 2016, nasce “Rieti Città Universitaria” - RIETI (ITALPRESS) – Un investimento strutturale su alta formazione, ricerca e trasferimento tecnologico per sostenere la ripresa economica e sociale dei territori colpiti dal sisma del 2016. msn.com

Con "OroItaly" Napoli punta sul rilancio economico della Regione - La IX Edizione del Premio “OroItaly” si è tenuta a Napoli nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino. rainews.it

