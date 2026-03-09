Una donna è stata arrestata dopo aver sparato diversi colpi di arma da fuoco contro la villa di Rihanna a Beverly Hills mentre l'artista era presente all'interno. Le autorità locali hanno confermato l'accaduto, precisando che i colpi sono stati esplosi contro il cancello della proprietà. Al momento non ci sono notizie di feriti o ulteriori dettagli sull'episodio.

Secondo le autorità locali, diversi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro la proprietà di Rihanna mentre l'artista si trovava in casa. Momenti di tensione a Beverly Hills: diversi colpi di arma da fuoco sono stati sparati contro la casa di Rihanna mentre la cantante era all'interno. La polizia ha arrestato una sospetta dopo aver individuato il veicolo da cui sarebbero partiti gli spari. Spari contro la casa di Rihanna: cosa è successo a Beverly Hills Secondo quanto riportato da Entertainment Weekly, Los Angeles Times e altre fonti locali, l'incidente si è verificato nel pomeriggio di domenica nel quartiere residenziale di Beverly Crest, una delle aree più esclusive di Beverly Hills. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Rihanna, spari contro la villa a Beverly Hills: arrestata una donna dopo l’attacco al cancello

