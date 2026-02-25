Prova a sfondare la porta di casa dell'ex marito a colpi di tenaglia | donna arrestata a Taranto

A Taranto, una 52enne è stata arrestata per atti persecutori nei confronti dell’ex marito. Armata di tenaglia, stava forzando la porta dell’appartamento e lo minacciava. L’uomo aveva già denunciato in passato i comportamenti vessatori. Ora la donna è ai domiciliari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

