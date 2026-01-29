Istituti tecnici ecco la riforma | come saranno articolati gli indirizzi Più STEM insegnamento tecnico con CLIL più laboratori i patti educativi 4.0 Le ANTICIPAZIONI

Il Ministero dell’istruzione ha annunciato una nuova riforma per gli istituti tecnici. Verranno introdotti più indirizzi STEM e l’insegnamento in modalità CLIL, con un’attenzione particolare ai laboratori e ai patti educativi 4.0. La riforma punta a rendere le scuole più vicine alle richieste delle imprese e a migliorare le competenze degli studenti. Ora si attende il via ufficiale, mentre le scuole si preparano a cambiare volto.

Pronti al via, il Ministero dell’istruzione e del merito ha definito un nuovo assetto per gli istituti tecnici, con l’obiettivo di rinnovare l’intera filiera scolastica e avvicinarla alle esigenze delle imprese. Il provvedimento interviene sulla struttura dei percorsi, rivedendo indirizzi, articolazioni, quadri orari e risultati di apprendimento, in coerenza con le indicazioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La riforma, contenuta in un Decreto di cui OrizzonteScuola è entrato in possesso, si concentra sull’aggiornamento delle competenze in uscita, sulla valorizzazione dell’autonomia scolastica e sull’integrazione con il sistema produttivo e formativo del territorio.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

