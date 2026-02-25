Riforma Istituti tecnici firmato il decreto di revisione | nuovi indirizzi al via dal 2026 27 Tutte le novità la NOTA e gli ALLEGATI

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha firmato il decreto che attua gli articoli 26 e 26-bis del decreto-legge 1442022, ridefinendo l’assetto ordinamentale degli istituti tecnici. La comunicazione ufficiale, inviata agli Uffici scolastici regionali e alle scuole, anticipa i contenuti del provvedimento in attesa della registrazione degli organi di controllo. L'articolo Riforma Istituti tecnici, firmato il decreto di revisione: nuovi indirizzi al via dal 202627. Tutte le novità, la NOTA e gli ALLEGATI. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

