Giustizia al voto | Meloni sfida l’opposizione riforma CSM sotto
Il governo di Meloni ha deciso di approvare la riforma del CSM, sfidando l’opposizione che chiede di rinviare il voto. La premier ha commentato: “Non si tratta di una resa dei conti, ma di un voto consapevole”. La riforma mira a modificare le modalità di nomina dei membri del Consiglio superiore della magistratura, creando tensioni tra le forze politiche. La discussione si accende in Parlamento, mentre i deputati si preparano alla decisione finale. La sfida tra maggioranza e opposizione si fa sempre più evidente.
Meloni sfida il fronte progressista sul referendum: "Non è una resa dei conti, votate con coscienza". La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha lanciato un appello diretto agli elettori in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, invitandoli a partecipare al voto per esprimere un'opinione consapevole sulla riforma della giustizia. L'esortazione è arrivata nel corso di un'ampia intervista in cui la leader di governo ha affrontato anche temi di politica internazionale, dalla crisi in Iran alla situazione in Ucraina, e questioni interne come il decreto sulle bollette e l'emergenza maltempo nel Sud Italia.
Referendum Giustizia: Meloni difende la riforma, Gratteri denuncia pressioni. Focus su CSM e carriere dei magistrati.Il premier Meloni sostiene che la riforma della Giustizia non ha legami diretti con il governo, mentre il procuratore Gratteri denuncia pressioni e minacce, soprattutto riguardo le nomine al CSM e le promozioni dei magistrati.
Referendum giustizia, La Russa: "Mattarella al Csm? Confrontiamoci sulla riforma"Ignazio La Russa critica l'intervento di Sergio Mattarella al CSM riguardo al Referendum sulla separazione delle carriere.
Referendum, Meloni: Non è voto su governo, si parli del merito, no a lotta nel fango(Adnkronos) – Dal referendum sulla giustizia alle parole del presidente francese Macron, dal Board of Peace all'Iran. Molti i temi toccati dalla premier Giorgia Meloni durante un'intervista.
Referendum giustizia, dopo gli attacchi alle toghe ora Meloni dice che qualcuno vuole la lotta nel fangoDopo gli attacchi ai giudici degli scorsi giorni, la premier dice di non voler politicizzare il referendum sulla giustizia - non è un voto sul governo
#Supermedia Youtrend per @Agenzia_Italia dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia: Sì 52,9% No 47,1% x.com