Giustizia al voto | Meloni sfida l’opposizione riforma CSM sotto

Il governo di Meloni ha deciso di approvare la riforma del CSM, sfidando l’opposizione che chiede di rinviare il voto. La premier ha commentato: “Non si tratta di una resa dei conti, ma di un voto consapevole”. La riforma mira a modificare le modalità di nomina dei membri del Consiglio superiore della magistratura, creando tensioni tra le forze politiche. La discussione si accende in Parlamento, mentre i deputati si preparano alla decisione finale. La sfida tra maggioranza e opposizione si fa sempre più evidente.

Meloni sfida il fronte progressista sul referendum: “Non è una resa dei conti, votate con coscienza”. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha lanciato un appello diretto agli elettori in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, invitandoli a partecipare al voto per esprimere un’opinione consapevole sulla riforma della giustizia. L’esortazione è arrivata nel corso di un’ampia intervista in cui la leader di governo ha affrontato anche temi di politica internazionale, dalla crisi in Iran alla situazione in Ucraina, e questioni interne come il decreto sulle bollette e l’emergenza maltempo nel Sud Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu

Referendum Giustizia: Meloni difende la riforma, Gratteri denuncia pressioni. Focus su CSM e carriere dei magistrati.Il premier Meloni sostiene che la riforma della Giustizia non ha legami diretti con il governo, mentre il procuratore Gratteri denuncia pressioni e minacce, soprattutto riguardo le nomine al CSM e le promozioni dei magistrati.

Referendum giustizia, La Russa: "Mattarella al Csm? Confrontiamoci sulla riforma"Ignazio La Russa critica l’intervento di Sergio Mattarella al CSM riguardo al Referendum sulla separazione delle carriere.

