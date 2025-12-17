Diritti umani e intelligenza artificiale domani il confronto promosso dalla Fondazione Casa dello Scugnizzo

Domani a Napoli si terrà un importante confronto sulla tutela dei diritti umani nell’era dell’intelligenza artificiale. Promossa dalla Fondazione Casa dello Scugnizzo, la tavola rotonda affronterà le sfide e le opportunità che la tecnologia porta con sé, coinvolgendo esperti, attivisti e stakeholder. Un’occasione per discutere e riflettere su come garantire i diritti fondamentali in un mondo sempre più digitalizzato.

"Tutela dei Diritti Umani nell'era dell'Intelligenza Artificiale": è il tema della tavola rotonda che si terrà domani, mercoledì 17 dicembre 2025 alle ore 16 a Napoli in piazzetta San Gennaro a Materdei 3 nella Sala "Mario Borrelli" della Fondazione Casa dello Scugnizzo onlus. L'incontro è promosso dal Centro Studi e Ricerche "Mario Borrelli" della Fondazione in collaborazione con il Distretto 108 Ya Lions International, la Circoscrizione 1 del Distretto 108Ya, il Lions Club Napoli Europa "Gianpalo Cajati", il Lions Club Nola Host "Giordano Bruno", l'Associazione Culturale "Napoli è". A 77 anni dalla Dichiarazione universale.

Intelligenza Artificiale e Diritti Umani Opportunità o Minaccia

